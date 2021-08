Catania, Lo Monaco: “Da Montella mi aspettavo qualcosa di più”

Montella a Catania fece molto bene ma poi dopo una stagione preferì andare via

L'ex ad. del Catania Pietro Lo Monaco ha parlato a Tmw Radio di alcuni allenatori che ha portato alle pendici dell'Etna: “Dico la verità, forse supportato in maniera diversa mi aspettavo qualcosa in più da Montella. È rimasto in situazioni particolari e si è fermato un momento. Poi Mihajlovic è quello, Simeone ha una carriera splendida, Zaccheroni che dimentichiamo di citare, ritengo fosse un maestro di calcio. Gli allenatori vanno aiutati e supportati, da soli non si vince niente”.