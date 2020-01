Catania, Lo Monaco: “Ecco perchè abbiamo deciso di vendere il club”

Pietro Lo Monaco, Dg del Catania, ospite di TMW Radio durante ‘Stadio Aperto’ ha analizzato il successo interno con l’Avellino. “Siamo in una situazione di emergenza, tutto quello che viene fa bene al cuore e ci aiuta ad andare avanti. Il futuro? Tre anni fa abbiamo cominciato un percorso virtuoso, il Catania era azzerato. Siamo riusciti a riportare il disavanzo di bilancio da -16 a -4 milioni, facendo dei campionati competitivi. Oggi la proprietà ha delle difficoltà serie e l’ambiente ha abbandonato la squadra, ha altre aspettative da quella che è la realtà. Da qui è partita l’intenzione di vendere. Stiamo alla finestra per capire se qualcuno voglia rilevare quest’azienda. Per chi vuole fare calcio sarebbe un investimento giusto”.

TIFOSI – “Nel calcio si va avanti moltissimo per sentito dire e frasi fatte. Alcuni pensano che se ti chiami Catania devi subito salire e se non lo fai è un fallimento. La società negli anni ha rimesso in piedi tutto, ha saldato i debiti che erano tanti e ha fatto sempre campionati competitivi per quello che c’era a disposizione. Ma la gente non si è nemmeno misurata con questo. Ben venga un’altra proprietà in una piazza del genere, ideale per chi vuole fare calcio. Al momento però non c’è, quindi bisogna rimboccarsi le maniche. Ci vorrebbe poco per risollevare la situazione, poco relativamente alle capacità di un gruppo. Ed è un peccato perché è una grande realtà, con oltre 250 dipendenti”.