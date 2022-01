Catania, Lo Monaco: “Sarebbe assurdo se non ci fosse all’asta qualcuno interessato”

L'ex dirigente rossazzurro dice la sua sul futuro del club etneo

L'ex ad del Catania Pietro Lo Monaco ha detto la sua sulla situazione attuale del club etneo dichiarato fallito lo scorso 22 dicembre. Queste le sue parole a Tuttomercatoweb.com: “Per me è un dolore pazzesco. Dieci anni fantastici ci hanno portato all’attenzione di tutto il mondo. Poi il ritorno per cercare di rimanere in piedi. Sono cose che hanno segnato un percorso. Oggi però il Catania, se le cose dovessero andare per il vero giusto avrebbe la possibilità di mantenere il titolo. Chi ci rimette è chi aveva delle pendenze. Ma sarebbe assurdo se non ci fosse qualcuno all'asta interessato a rilevarlo”.