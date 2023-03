Catania, Lo Monaco: “Simeone non mi ascoltò e arrivò puntale la sconfitta”

L'ex ad del Catania Pietro Lo Monaco intervenuto in diretta su Radio FirenzeViola, durante la trasmissione Firenze in campo ha ricordato un episodio accaduto nel 2011 quando in panchina c'era per noi Simeone che guidava la squadra etnea in Serie A: "Dissi al Cholo di non fare giocare un nostro calciatore la domenica successiva visto che in quella precedente era stato il migliore in campo. Io ero disposto a immolare il match del Catania sull'altare della crescita del calciatore in questione di cui non posso fare il nome. Simeone non mi ascoltò e quel giocatore fece due errori gravi e fummo sconfitti per 2-0. Dopo la gara Simeone capì e mi fa piacere sentire da lui ancora oggi che la sua esperienza più formativa è stata quella di Catania".