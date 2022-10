Catania-Locri, cambia l’orario della partita del 19 ottobre

Novità per la partita della prossima settimana tra Catania-Locri. Prevista in origine da calendario alle ore 15:00 di mercoledì 19 ottobre, la sfida tra le due formazioni, valevole per la settima giornata del girone I del campionato di Serie D ed in programma allo stadio “Angelo Massimino”, subirà uno slittamento di orario. Il fischio d’inizio, infatti, è stato fissato per le 18:30.