Catania, Lodi a ISP: “Tutto quello successo mi fa stare male. Il mio ricordo più bello…”

L'ex centrocampista del Catania ha parlato ai microfoni di Itasportpress

La redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Francesco Lodi , ex calciatore del Catania che ha detto la sua sulle recenti vicende rossazzurre.

“A me fa stare tutto così male, personalmente. Il Catania che non esiste più… io non ci riesco a credere…”.

“Io ci sono passato a Parma. Giochi senza certezze, per la gente, per il tuo popolo… Forse, a Catania, l’unica cosa che ti può ripagare è l’affetto dei tifosi. Quello è unico”.

Parliamo di calcio. Nelle 34 partite giocate si è messo in luce Luca Moro con i suoi 21 gol. L'attaccante è pronto per la Serie A?

“Innanzitutto, in Lega Pro, è stato – senza ombra di dubbio – il miglior attaccante, in rapporto all’età. Secondo me è pronto. E, nel lasso di poco tempo, arriverà anche in nazionale”.