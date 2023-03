Catania, Lodi: “Adesso si festeggia dopo aver vinto un campionato faticoso”

Il capitano del Catania Francesco Lodi al termine della gara vinta in maniera netta a Caltanissetta contro il Canicattì per 4-1 ai microfoni di Telecolor ha espresso la sua gioia per la promozione aritmetica in Serie C: "Sono molto contento perché abbiamo vinto un campionato faticoso e lo abbiamo fatto ogni domenica. Dopo tante sofferenze si gioisce con i compagni di squadra. Adesso si festeggia con questi splendidi tifosi che ci hanno sempre seguito e sostenuto".