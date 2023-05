Catania, Lodi: “Calo mentale non deve essere un alibi va onorata la maglia”

Il centrocampista del Catania, Francesco Lodi ha analizzato in mixed zone la sconfitta casalinga contro il Sorrento: "Abbiamo fatto fatica oggi contro una squadra che ha vinto il campionato domenica scorsa e dunque mentalmente stava bene. In questa partita ci sono state poche occasioni per entrambe le squadre e alla fine ha deciso un episodio sfortunato visto che il loro gol è viziato da un evidente fallo non ravvisato dall'arbitro e dal suo assistente. La sconfitta compromette il nostro cammino in questa Poule Scudetto dove noi pensavamo di farcela ma ci proveremo visto che passa anche la migliore seconda. A Brindisi faremo di tutto per vincere. Il calo mentale ci sta specie se vinci a marzo il campionato e l’entusiasmo via via cala ma non deve essere un alibi visto che noi indossiamo una maglia gloriosa e la motivazione ci deve sempre essere anche perchè rappresentiamo una città importante".