Catania, Lodi chiama Pelligra: “Fammi giocare in C, impazzisco per la palla”

Francesco Lodi è stato uno dei protagonisti del Catania che ha vinto il campionato di Serie D. Il centrocampista ha parlato del presente e del futuro a Gazzetta.it. "Era importante portare il club in C. Siamo stati uniti e diventati grandi così. Ma la stagione non è ancora finita, abbiamo anche una poule scudetto che vogliamo affrontare nel migliore dei modi". Lodi non nasconde alcune difficoltà emerse a fine 2022: "Tutta la squadra ha fatto bene. Tra novembre e dicembre abbiamo avvertito un po’ di stanchezza, sia fisica che mentale, perché dal 3 agosto spingevamo al massimo. La sosta mi è servita tantissimo, mi sono ricaricato e le mie prestazioni sono cresciute di partita in partita".

I tifosi - Lodi ha avuto un pensiero per i tifosi: "Meritavano questo momento. Io so cosa possono dare, non hanno mai lasciato la squadra nemmeno nei periodi più difficili. L’importante è essere chiari e obiettivi con loro e sudare per la maglia ogni domenica. Dopo aver visto il buio, per la piazza è l’inizio di una nuova era, sia per la vittoria del campionato che per la rinascita del Catania".