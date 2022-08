Catania, Lodi: “Dispiace per il risultato e per i tifosi. Under più importanti di me”

Il centrocampista del Catania, Francesco Lodi ha commentato la sua prestazione contro la Sancataldese. “La concentrazione non è mancata. I calci di rigore sono una lotteria. Questa partita è da spunto per capire cosa succederà ogni domenica, dispiace per il risultato e per i tifosi. Possiamo anche fare a meno di Lodi, ma non degli under. Li ho visti nel ritiro e sono tutti elementi importanti, a livello personale sono tornato con la voglia di dare una mano dentro e fuori dal campo, è un ritorno diverso rispetto al passato ma sono pronto per dare il mio contributo. Tatticamente stiamo lavorando, ovviamente la condizione non è ottimale e la palla deve girare più velocemente, ma questo scappellotto può essere utile per mentalizzarci sulla categoria. Il gruppo è unito, ha voglia di scherzare quando è giusto e di lavorare fortemente per crescere".