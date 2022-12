Catania, Lodi: “Inter e Milan mi volevano ma Pulvirenti mi ha tolto un sogno”

Il centrocampista del Catania Francesco Lodi è tornato parlando ai microfoni di Cronache di spogliatoio sul mancato passaggio alle due squadre milanesi. «Quando ho raggiunto l’apice e il mio nome circolava anche in Nazionale, Inter e Milan mi hanno cercato. ‘Mi è stato chiesto di cederti’ mi ha detto poi il presidente Pulvirenti, ‘ma non me la sono sentita di darti via, eri troppo importante’. Gli dissi che mi aveva tolto la possibilità di giocare le coppe, però non posso dire che è un rimpianto. Sono orgoglioso e felice della mia carriera. Forse se fossi nato dopo avrei avuto più possibilità. Anche in Nazionale c’era tantissima concorrenza. Oggi se fai 10 partite fatte bene e 6/7 gol vieni chiamato. Nella stagione dei 9 gol e 7 assist giocando davanti alla difesa (2011-12) mi era stato detto di prepararmi per l’Europeo, invece alla fine non sono rientrato nemmeno nei pre-convocati. Anni dopo ho letto in un’intervista che mi era stato preferito Verratti, allora giovanissimo». Non è la prima volta che si parla del mancato passaggio di Lodi alle milanesi. Ne ha parlato ai microfoni di Itasportpress del mancato addio dal Catania.