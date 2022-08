Catania, Lodi: “Nel 2019 andato via non nella maniera giusta. Volevo tornare perché…”

RITORNO - "Come è avvenuto il mio ritorno a Catania? Quando il club non ha concluso la stagione di C, si avvertiva la possibilità di una ripartenza in D, ma non si sapeva ancora nulla", ha esordito Lodi . "Avevo un altro anno di contratto con l'Acireale con cui avevo provato a giocare e vincere il campionato. A fine stagione ho ricevuto tanti attestati di stima da parte di club che avrebbero voluto anche tesserarmi. Il mio unico obiettivo era tornare a Catania per giocare ancora al Massimino. L'ho sempre voluto, si è avverato e sono molto contento. Ringrazio la società che ha avuto fiducia in me. Ora devo ripagare e spero che da domenica ci si possa mettere a disposizione dei compagni".

CURIOSITA' - Un passaggio anche su un ricordo della Serie A giocata col Catania: "Ce ne sono tanti, ma come faccio a dimenticare la prima partita al Massimino? Era il match salvezza contro il Lecce, realizzai due gol in cinque minuti sempre su punizione. Quel match contribuì alla permanenza del Catania in A. Poi c'è il gol alla Juventus al 95esimo nello stesso anno". A proposito di A e di ex compagni: "Se qualche ex compagno di quelli della A mi ha chiamato per chiedermi di Catania? Mi hanno detto scherzando: 'Finalmente sei tornato'. Ma non dico chi. Aveva ragione perché nel 2019 ero andato via non nella maniera giusta". E in conclusione: "Torno qui per la quarta volta perché Catania è più di una squadra per quello che è il mio vissuto di persona e di calciatore. Il rapporto va oltre. Se vivo qui da anni, se rifiuto altri club che bussano alla porta, e desidero tornare qui c'è un motivo: voglio provare a vincere un campionato dopo due tentativi. Vediamo una volta per tutti di vincere una stagione in rossazzurro".