Catania, Lodi: “Pensavo di fare gol su punizione ed è successo. Chiudo carriera qui”

Grande inizio di campionato del centrocampista del Catania, Francesco Lodi che ha sbloccato il risultato a Ragusa. In sala stampa le parole del numero 10: "E' stato importante sbloccarla subito il risultato con il mio gol. Pensavo alla vigilia di fare gol su punizione ed è successo, poi la squadra ha dimostrato carattere e forza e abbiamo vinto con merito. C'è stato anche un momento di nervosismo in campo all'inizio ma bisogna capire cosa ci aspetta ogni domenica perchè la Serie D è questa. Un plauso ai tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la partita. Per me Catania rappresenta tanto ma ora c’è un presente e un futuro da scrivere. Penso alla prossima gara davanti alla nostra gente e un avversario da battere. Per vincere il campionato bisogna dimostrarlo sul campo e oggi ci siamo riusciti con una buona prestazione. Voglio chiudere la carriera con il Catania e dare il mio contributo tutti i giorni. Ci aspettano tante battaglie ma faremo di tutto per regalare una grande soddisfazione ai tifosi a fine stagione. Cercheremo di onorare la maglia e sudarla fino alla fine".