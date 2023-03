Catania, Lodi vuole rimanere anche in Serie C

Francesco Lodi ha realizzato oggi il suo quarto gol stagionale, terzo dal dischetto. In sala stampa, il numero 10 rossazzurro commenta il match con il Cittanova: “Sono entrati giocatori che hanno dato un contributo importante, una spinta in più, e siamo stati bravi a cercare la vittoria fino alla fine. Io mi alleno per giocare sempre, poi è normale che il mister faccia delle scelte anche in base a come si svolge la gara; oggi avevo sensazioni positive, le mie figlie Sofia e Sole mi dicevano che avrei fatto gol e me lo sentivo, stavo bene ed ero sereno. Ho pensato e sperato che accadesse qualcosa e di poterla sbloccare ed è andata proprio così, poi magari se il difensore non prende la palla con la mano fa gol Giovinco e vinciamo lo stesso. C’era grande serenità da parte mia e in tutto lo stadio. In campo va il Catania, non esiste l’io ma il noi, manca poco per chiudere il campionato e non dobbiamo pensare al nostro orticello ma a regalare gioia alla città, che la merita. Il mio futuro? Il mio stato attuale dice che sono un tesserato, ho voglia di lottare. Faremo le giuste valutazioni a tempo debito”.