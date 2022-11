Catania, Lorenzini: “A Lamezia volevamo vincerla ma dopo il gol ci siamo abbassati”

Il difensore del Catania Filippo Lorenzini dopo il match del “D’Ippolito” contro il Lamezia commenta la prestazione rossazzurra: “Volevamo vincerla questa sfida, peccato, dopo la nostra rete ci siamo un po’ abbassati ed è arrivato il pareggio. Abbiamo rischiato in un paio di situazioni nel primo tempo ma non abbiamo sofferto più di tanto. Penso che la nostra sia stata nel complesso una buona partita, non era facile su questo campo in particolare per una squadra come la nostra che ha molti giocatori di ottimo livello tecnico, e siamo stati bravi ad interpretare la gara. Aver mantenuto dieci punti di vantaggio è importante ma il campionato non è finito, è ancora lungo”.