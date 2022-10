Catania, Lorenzini: “Il livello sale e c’è un fattore che fa la differenza…”

Le parole del difensore dopo l'ottimo inizio della squadra.

Cinque vittorie in altrettante partite giocate nel campionato di Serie D per il Catania. Il segreto è anche una difesa molto solida della quale fa parte Filippo Lorenzini che a La Sicilia ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti a proposito del suo momento e di quello di tutta la squadra.

MENTALITA' - "Questa squadra non vuole mai perdere, neanche in allenamento. Ecco spiegato l'agonismo: lo reputo un fattore positivo", ha detto Lorenzini. "Due sole reti subite fin qui in campionato? Abbiamo tanti giocatori importanti davanti che garantiranno tanti gol. Dietro l'importante è reggere e in attacco c'è chi farà gol per noi". E ancora sulla crescita della squadra e cosa fa la differenza di giorno in giorno: "Il mio rapporto con Somma e la crescita di tutto il reparto? Il feeling aumenta dopo ogni giornata. Stiamo bene insieme e questa aggressività durante ogni allenamento ci permette di dare qualcosa in più durante le partite. Chiunque gioca in queste condizioni può fare la differenza. C'è tanto agonismo e sento che il livello è molto alto".

PROSSIMI IMPEGNI - La prossima sfida del Catania sarà contro la Mariglianese in trasferta: "Fuori casa in Serie D non è mai facile giocare. Incontreremo una squadra giovane e che corre molto. Questi aspetti possono dar fastidio ma noi stiamo preparando bene questa partita e ci faremo trovare pronti".

SQUADRA - Tornando a parlare del livello del gruppo squadra: "Tutti stanno facendo il massimo, a partire dagli allenamenti. E' chiaro che c'è chi ha bisogno di una settimana per sbloccarsi e c'è chi può aver bisogno di un mese. In generale ripeto che il livello da quando sono tornato si è alzato ed è cresciuto molto. La squadra tecnicamente e agonisticamente registra miglioramenti [...]. Vincere aiuta a vincere poi". Ruolo fondamentale anche quello dei tifosi: "Ci saranno molti tifosi anche questo weekend in trasferta? Fa sempre piacere. Non so se arriveranno in auto, pullman o treno ma quello che conta è che daremo qualcosa in più proprio per loro".