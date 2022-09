Catania, Lorenzini: “Tornato qui per un motivo ben preciso”

Il difensore del Catania Filippo Lorenzini ha iniziato bene la stagione con una grande prestazione a Ragusa. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport - Sicilia e Calabria: "In avvio avevo l’opportunità di trasferirmi in club di Serie C anche ambiziosi, ma sentivo il dovere e anche l’onore di rappresentare ancora questa città e questa maglia dopo l’interruzione brusca della stagione scorsa. Ogni confronto sarà un duello, noi saremo la squadra da battere e le sfidanti daranno tutto per portare a casa un risultato eccezionale. Dovremo stare sempre concentrati, con le nostre qualità possiamo offrire le prestazioni che servono per prevalere. La società ha creato un entusiasmo ben visibile. Siamo felici che i tifosi stiano accanto alla squadra".