Catania, Lucarelli: “Con la Ternana tenere qualificazione aperta fino alla fine. Tifosi tornati perchè…”

Il tecnico del Catania, Cristiano Lucarelli ha presentato la partita di ritorno di Coppa Italia di Serie C con la Ternana. Si parte dal vantaggio per 2- 0 degli umbri vincitori allo stadio Liberati.

TERNANA – “Sono partite di andata e ritorno che devi cercare di tenera vive più a lungo. In gara da 180′ bisogna giocarsela fino alla fine con la prestazione di sempre. Contro la Ternana, dovremo fare qualcosa di più ma non vogliamo gettarci all’attacco rischiando di prendere un gol e chiudere il discorso qualificazione già dopo 5′ di gioco”

LO MONACO – Lucarelli ha espresso un giudizio sull’ex amministratore delegato: “Lo Monaco ha fatto molto per questo club ed è stato apprezzato e riconosciuto da tutto il calcio italiano.

TIFOSI – Lucarelli ha spiegato perchè domani nelle curve ci saranno gli ultrà: “I tifosi tornano perchè hanno apprezzato l’impegno dei calciatori che stanno dando tutto e la gente si è avvicinata conoscendo i nostri limiti. Dalla prossima settimana apriremo le porte ai tifosi che potranno seguire gli allenamenti”.

BOJINOV – “E’ un giocatore integro ma dobbiamo aspettare visto che ha diverse possibilità in Italia e all’estero. Lascia una porta aperta anche a noi visto la situazione della società. Deve essere convinto di venire qui e non ci vedo nulla di male se si guardi attorno nonostante abbia preso contatti con me. Noi gli garantiamo continuità in campo anche se dipende da come si allena perchè diversamente sta con me in panchina”