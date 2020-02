Catania, Lucarelli: “Con la Vibonese serve concretezza”

Il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli ha presentato in sala stampa il match di domani con la Vibonese: “Per vincere dobbiamo essere concreti così come fatto a Picerno. La Vibonese gioca ad altissima velocità ed esprime un calcio propositivo visto che il tecnico Modica è un “zemaniano” per eccellenza. Hanno punti deboli e cercheremo di colpirli. Il 5-0 dell’andata non l’ho vissuto in panchina (c’era l’esonerato Camplone ndr.) ma penso che i ragazzi non hanno bisogno di raccomandazioni particolari. Ho fatto vedere loro solo quando i tifosi sono usciti dallo stadio a testa bassa”.