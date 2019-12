Catania, Lucarelli dopo k.o. di Pagani: “Perso per tre calci piazzati contro squadra difensivista”

Il vento di Catanzaro e il campo brutto di Pagani. Oppure tutta colpa dei calci piazzati. Tra poco dirà anche che è colpa del troppo freddo di gennaio, oppure troppo caldo a maggio. Il pallone è troppo pesante, anzi, troppo leggero. Ha piovuto. Il Catania è sprofondato oggi in trasferta battuto 3-1 dalla Paganese e il tecnico Cristiano Lucarelli in sala stampa ha continuato con il solito leit motiv. Il mister toscano in tutti i modi ha provato a giustificare la squadra dopo ogni brutta prestazione. A volte però si finisce per esagerare. Oggi il tecnico del Catania ha commentato così la umiliante sconfitta sul terreno della Paganese che non vinceva in casa da due mesi. “Il risultato non mi soddisfa ma bisogna vedere come è maturata questa sconfitta. La prestazione dei miei mi ha soddisfatto visto che abbiamo creato tantissime occasioni, ma siamo stati puniti solo da tre calci piazzati. Abbiamo giocato su un campo davvero brutto contro un avversario che si è difeso con dieci uomini dietro la linea della palla. Nel primo tempo senza subire un tiro in porta perdevamo 2-0 poi non siamo riusciti a concretizzare, ma oggi non ho visto un brutto Catania, anzi, ha giocato meglio di domenica scorsa con il Rende. Certe vittorie devono essere più apprezzate. I tifosi non vengono allo stadio? Questo non è un mio problema, non mi interessano questi argomenti io penso solo al campo”.