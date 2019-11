Catania, Lucarelli: “Fare risultato a Catanzaro è importantissimo perchè…”

Il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli ha presentato in sala stampa la partita di domani contro il Catanzaro. “Dobbiamo crescere su tanti aspetti e avere un buon approccio. Il Catanzaro è la squadra più corposa a livello di rosa e potenzialmente sono tutti titolari. Dovremo essere più camaleontici. Ho 21 convocati e possono giocare tutti pertanto mi prendo un pò di tempo per confermare il Catania che ho già nella testa. Dobbiamo fare risultato a Catanzaro e spendere tante energie in campo contro un avversario che ha ritmi diversi dai nostri che siamo più compassati. Sarà una settimana difficilissima con Sicula Leonzio in Coppa e Casertana nostra bestia nera ma il cammino sarà facilitato se a Catanzaro faremo risultato. Io devo cercare di mettere in campo una squadra con calciatori che saranno scelti in base agli avversari. Rotazioni intelligenti per cambiare modulo. Mbende? Sta facendo delle visite per accertare il suo problema”.

Questi gli atleti a disposizione: PORTIERI 1 Jacopo Furlan 22 Miguel Ángel Martínez DIFENSORI 21 Kevin Biondi 28 Andrea Esposito 15 Giovanni Marchese 2 Mario Noce 20 Giovanni Pinto 5 Tommaso Silvestri CENTROCAMPISTI 27 Marco Biagianti 4 Rosario Alessandro Bucolo 25 Giuseppe Fornito 16 Cristian Ezequiel Llama 10 Francesco Lodi 32 Andrea Mazzarani 18 Giuseppe Rizzo ATTACCANTI 17 Maks Barisic 19 Emanuele Catania 11 Davis Curiale 8 Davide Di Molfetta 9 Matteo Di Piazza 24 Gian Marco Distefano