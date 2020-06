Catania, Lucarelli: “Grande reazione contro la V. Francavilla. Ternana o Catanzaro si equivalgono ma…”

Il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli ha esaminato il successo contro la Virtus Francavilla che è valso il passaggio del turno. “Senza nulla togliere alla Virtus, noi sotto di due gol immeritatamente mentre facevamo la partita. Due occasioni con Capanni che dovevamo sfruttarli meglio. Bravi i ragazzi a gestire con calma olimpica lo svantaggio e dopo reagire alla grande andandosi a prendere questa vittoria. I ragazzi nel periodo del lockdown si sono allenati bene e le risposte fisiche sono stati importanti. Bisogna cercare di recuperare le energie per giocare domenica 5 luglio vediamo contro chi. Dobbiamo essere preparati a sfidare la Ternana o il Catanzaro, chiaro che dal punto di vista logistico meglio giocare in casa contro i calabresi. Il Catanzaro per me vale la Ternana come qualità tecniche. I tifosi assenti? Ci mancano e abbiamo fatto un saluto simbolico andando sotto le curve a fine partita”.