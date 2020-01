Catania, Lucarelli: “Mai pentito di essere tornato. Mercato? Qui solo kamikaze combattenti”

Il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli è intervenuto in sala stampa alla vigilia del match con la Virtus Francavilla per presentare il match che gli etnei giocheranno in trasferta.

AMBIENTE – Sapevo bene quale era la situazione prima di venire qui. Io lotto, non mollo e vado avanti cercando di fare qualcosa di importante per il club. Non mi sono pentito di aver detto sì al Catania. Io penso solo al campo e non a quello che succede fuori dal campo. Non ho la bacchetta magica e non faccio il commercialista quindi non so nulla sul futuro del club. Noi so che potremmo essere d’aiuto al club realizzando qualcosa di impensabile adesso in campionato. Sarebbe una impresa titanica la promozione ma con 22 kamikaze. Ci proveremo senza assolutamente piangerci addosso. Il messaggio ai calciatori a fine anno l’ha inviato il direttore Lo Monaco e un vantaggio c’è stato visto i calciatori ceduti subito”.

MERCATO – Tanti calciatori vogliono venire a Catania ma noi prenderemo elementi forti caratterialmente perchè hanno una impresa da compiere. I nuovi calciatori Vicente e Curcio ci possono dare una mano e sono funzionali al gioco della nostra squadra. Il mercato lo stiamo facendo insieme all’ad dimissionario Pietro Lo Monaco, mettendo insieme le reciproche conoscenze. Cerchiamo calciatori da combattimento e alla fine tireremo le somme. Stiamo cercando di operare nel rispetto della situazione economica attuale. Manneh ha caratteristiche diverse rispetto ai calciatori che abbiamo in rosa per il suo ruolo. Cessioni Lodi è stata agevolata da tante condizioni, da quella tecnica a quella del calciatore che avrà uno stipendio consono.

VIRTUS FRANCAVILLA – La prima partita dopo le vacanze è sempre un terno al lotto. La speranza è di dimostrare di essere subito sul pezzo e ricominciare da come abbiamo finito il 2019. Il campo sintetico è sempre uno svantaggio per noi che non siamo abituati ma non deve cambiare di molto quelli che sono i valori tecnici. Se avremo la stessa fame del Francavilla dovrebbe poi prevalere l’aspetto tecnico.