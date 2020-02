Catania, Lucarelli: “Meglio affrontare la Reggina in questo momento”

Il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli ha presentato la partita di domani con la Reggina in programma domani alle 15.00 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la ventiseiesima giornata del girone C del campionato Serie C 2019/20. “Domani partita importante ma è meglio così per rimanere sul pezzo e avere voglia e ferocia agonistica. Penso ancora alla salvezza visto che abbiamo anche un calendario difficile. Se il Catania con orgoglio e motivazione fa sua la partita con la Reggina magari faremo altri discorsi di classifica”.

CONVOCATI – L’allenatore del Catania Cristiano Lucarelli ha convocato 22 giocatori per la sfida alla Reggina. Quattro indisponibili: Curiale, Dall’Oglio, Noce e Saporetti. Da stasera, Biagianti e compagni in ritiro pre-gara. Martedì, alle 14.30, primo allenamento in vista della gara con la Ternana, in calendario domenica 23 febbraio alle 15.00.