Catania, Lucarelli: “Nessun alibi, con la Casertana bisogna vincere anche senza pubblico”

Il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli ha presentato la partita di domani contro la Casertana in sala stampa. “Noi guardiamo solo all’aspetto campo e il resto non ci interessa nulla anche se prendiamo atto di quello che è successo con la questione dello stadio. Nessun alibi se si giocherà a porte chiuse, faremo di necessità virtù. La società ha cercato di risolvere il discorso steward, ma non ci è riuscita ma non è stato un problema di natura economica. La Casertana è forte e ci precede di un punto, ma spero che i ragazzi diano una bella risposta con una prova di orgoglio vincendo la partita. Riscatto Curiale? Non è un bidone e neanche un campione del mondo, ha fatto bene in coppa e spero che trovi continuità e domani si faccia trovare pronto. Domani metterò in campo una formazione all’altezza ma devo scegliere in base alle caratteristiche della squadra avversaria. Una vittoria ci aiuterebbe molto per ritrovare stima, entusiasmo e serenità”.

COPPA ITALIA – La Coppa Italia ha la stessa importanza del campionato e ci dispiace che il Potenza non abbia accettato il cambio di data ma andremo in casa loro a fare la partita”.