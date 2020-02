Catania, Lucarelli: “Non mi dimetto. Con la situazione attuale però non sarei tornato”

Il Catania oggi contro il Monopoli ha perso la partita e anche la faccia. Brutta prestazione dell’undici di mister Lucarelli che al termine del match ha provato ad analizzare cosa non ha funzionato: “Io cerco di fare il mio lavoro, non ho la bacchetta magica e quindi in questa difficile situazione in cui ci troviamo si fa quel che si può per tenere a galla la baracca. Noi veniamo rassicurati dalla proprietà, poi si legge e si sente di debiti pazzeschi, voci destabilizzanti per il gruppo ma andiamo avanti senza piangerci addosso. Il progetto proposto è cambiato? Sarei stato un folle ad accettare adesso l’incarico, evidentemente qualcosa è cambiato rispetto ad ottobre ma si deve andare avanti e io ci metterò sempre la faccia. Sarò l’ultimo ad abbandonare la barca. Non mi dimetto sarebbe molto facile ma questo modo di fare non mi appartiene”