Catania, Lucarelli: “Nostro obiettivo? I playoff. Non siamo ancora una squadra pronta per il Bari”

Il tecnico del Catania, Cristiano Lucarelli alla vigilia del match casalingo con il Bari, ha presentato in sala stampa il match del Massimino. “Il Bari non ha punti deboli anche se dietro potrebbero subire la nostra velocità visto che i loro difensori sono strutturati. Sui piazzati sono bravi e furbi, ma spero che l’arbitro stia attento ai loro blocchi in area. Bisogna essere concentrati e cattivi agonisticamente per tutti i 90′. Se fossimo più tranquilli potremmo uscire fuori meglio da questa difficile situazione. Non è il momento di usare il bastone ma la carota visto che devo riportare un po’ di tranquillità in tutto l’ambiente. C’è una situazione precaria di condizione di molti giocatori che sono rientrati in gruppo da qualche giorno. Hanno 15/20 minuti nelle gambe ma domani Biagianti giocherà dal 1’ minuto. Abbiamo un test importante e nonostante l’emergenza dobbiamo fare una bella gara. Non siamo ancora squadra pronta per il Bari. Ci manca l’equilibrio e la solidità e in questo momento dobbiamo lavorare su come migliorare questo. Giochiamo con l’unica squadra del girone che si porta le nostre stesse pressioni. Visto il Catania incerottato i pugliesi hanno più pressione essendo favoriti. La partita di domani non permette cali di concentrazione e mi piacerebbe che trovassimo equilibrio nelle due fasi. Il nostro obiettivo sono i playoff ma siccome ci sono 8 squadre che ambiscono alla B è più facile ogni domenica perdere punti e dunque c’è più equilibrio in vetta. Magari ci rimettiamo in corsa anche noi per la promozione”