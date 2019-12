Catania, Lucarelli: “Rispetto per il Rende ma vogliamo trovare continuità. Su Di Piazza…”

Cristiano Lucarelli, allenatore del Catania, ha parlato alla vigilia della gara casilinga contro il Rende. Il mister ha presentato la sfida in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

GARA – “Rispetto tanto i nostri avversari. Corrono tanto e giocano bene, anche se spesso in passato hanno perso per delle disattenzioni. Noi dobbiamo migliorare in cinismo. Per vincere occorre segnare. Le insidie? Noi prepariamo la partita sapendo i nostri pregi e i nostri difetti. Lo stesso vale per l’avversario. Lo studiamo e cerchiamo di conoscerne pregi e difetti. Loro giocano col 4-3-3, noi vogliamo andare a giocarcela con i duelli. Stiamo crescendo e stiamo cercando di limitare i nostri difetti. Siamo alla ricerca della continuità. Di Piazza? Se non esulta dopo il gol, mi interessa fino ad un certo punto, l’importante è che la butti dentro. Credo sia un ragazzo particolare che bisogna gestire non perché è un cattivo ragazzo. Dobbiamo metterlo solo nelle condizioni di segnare. Questo è quello che importa a me e alla squadra. Mercato di gennaio? Ad oggi siamo 28 giocatori, ma dobbiamo rimanere in 22. Siamo tutti sotto esame”, ha concluso Lucarelli.