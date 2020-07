Catania, Lucarelli saluta: “Strade diverse. Lascio con amore…”

Cristiano Lucarelli non è più l’allenatore del Catania. A comunicarlo sono i diretti interessati attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito della società e sui profili social. Risoluzione consensuale tra le parti. Addio anche al tecnico in secondo Vanigli e al collaborato Conticchio.

Catania, addio Lucarelli: il comunicato

“Il Calcio Catania rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con l’allenatore Cristiano Lucarelli: “Ho avuto un dialogo schietto e sincero con la società – spiega il tecnico livornese – che mi ha prospettato un quadro preciso delle condizioni operative del momento. Dal punto di vista professionale, però, i miei tempi non coincidono con quelli del Catania 2020/21: ecco perché crediamo che prendere strade diverse, oggi, sia la soluzione corretta. Lascio Catania con amore per la città, per i tifosi e per il club, nel rispetto dei suoi sforzi”. Con mister Lucarelli, si congedano dal nostro club anche l’allenatore in seconda Richiard Vanigli ed il collaboratore tecnico Alessandro Conticchio: ai tre professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e sinceri auguri delle migliori fortune”. Questo il comunicato apparso sul sito della società con tanto di parole d’addio dell’ormai ex mister.

MOGLIE EX CATANIA PICCANTE SUI SOCIAL