Catania, Lucarelli si scusa per la sconfitta e offre la pizza ai tifosi presenti a Pagani

Il Catania sconfitto mercoledì scorso dalla Paganese in trasferta era sostenuto da pochissimi tifosi presenti nel settore a loro riservato dello stadio “Marcello Torre”. Al tecnico etneo Cristiano Lucarelli hanno fatto tenerezza e ieri nel corso della trasmissione Corner su Telecolor il mister toscano ha ammesso di voler offrire una pizza per scusarsi della sconfitta esterna nel recupero della 13^ giornata di Serie C girone C. “Oggi mi è arrivato il primo bonifico per una settimana di lavoro di fine ottobre sulla panchina etnea e allora visto che posso avere soldi in banca mi piacerebbe poter invitare a cena per una pizza i quattro tifosi che hanno seguito la squadra a Pagani. Mi hanno commosso e sono ufficialmente invitati a tavola. E’ il mio piccolo modo per ricompensarli della sconfitta di mercoledì”.