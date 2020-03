Catania, Lucarelli: “Sono preoccupato per la gara di Bisceglie”

Il mister etneo Lucarelli ha presentato in sala stampa la sfida con il Bisceglie. “E’ la prima di due trasferte consecutive visto che poi andremo a Bari. Quella di domani è la più complicata rispetto alla successiva per un discorso di motivazioni. Non mi pongo un limite di punti che potremo portare a casa in questo doppio confronto esterno , ma sappiamo di affrontare avversari che come noi vogliono vincere. Ripeto mi preoccupa più la gara di Bisceglie sul piano delle motivazioni, ma anche perchè sappiamo di giocare su un campo brutto e contro un avversario con l’acqua alla gola. Se avremo fame sicuramente porteremo punti. All’andata mio esordio sulla panchina etnea fu proprio con il Bisceglie con la beffa del pareggio che ha rallentato il fattore entusiasmo che di solito porta il cambio dell’allenatore. Curiale lo vedo motivato ma non so quando potrà tornare in campo nelle migliori condizioni. Domani sarà in panchina ma non penso di utilizzarlo”

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania Cristiano Lucarelli ha convocato 21 giocatori per la sfida al Bisceglie, in programma domani alle 15.00 allo stadio “Gustavo Ventura” e valevole per la trentesima giornata del girone C del campionato Serie C 2019/20. Squalificati Mazzarani e Rizzo, indisponibili Barisic, Dall’Oglio e Noce, aggregati ma non al meglio Biondi e Curiale. Biagianti e compagni in ritiro pre-gara, in Puglia, da stasera.