Catania, Lucarelli: “Squadra e tifosi vittime di questa difficile situazione. Di Piazza senza coraggio fuori domani”

Il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli ha presentato la sfida di domani con il Potenza al Massimino valida per la 22.ma giornata di Serie C. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: “Siamo in una situazione ambientale che non favorisce pensieri positivi ma il mio parere è che si riparte dalla importante prestazione di Francavilla, campo dove hanno faticato anche le grandi. Stiamo lottando nonostante tutto e il gruppo non si sta facendo condizionare da quello che succede fuori dal campo. Noi e i tifosi siamo vittime di questa situazione. Non ci stiamo sottraendo alla battaglia ma abbiamo però bisogno del sostegno dei nostri tifosi. Bisogna riuscire a ricollegare questo binomio”.

POTENZA – E’ una squadra forte ma noi scenderemo in campo per dare il massimo e cercare di vincere. Loro vorranno riscattarsi dalla eliminazione di Coppa Italia e quando affrontano il Catania lottano ancora di più.

BARISIC – Critiche a Barisic ingiuste. Vorrei 11 Barisic nella mia squadra perchè Maks è uno leale che dà tutto se stesso nei 90′ per la squadra. E’ un guerriero vero”.

SARNO – Vuole restare qui per dimostrare il suo valore e si è tolto dal mercato. Il problema che lui è fermo da 3 mesi e lo dobbiamo aspettare. Spero di averlo in forma a maggio e giugno.

MERCATO – Chi pensa al mercato non gioca domani e Di Piazza non sarà della partita. Non è uno coraggioso e non ho necessità di questi giocatori qua. Gioca Curiale e domani ci deve dimostrare che crede nel progetto Catania.

TIFOSI – Hanno il diritto di contestare ma li vogliamo domani allo stadio. Un Catania senza di loro non ha senso, il resto conta poco. Nessun appello o chiamata alle armi ma una cosa normale avere il sostegno dei tifosi quando si gioca a calcio”.