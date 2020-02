Catania, Lucarelli: “Ternana? Loro organico non ha nulla da invidiare a nessuno. Punto su Mazzarani per fare gol”

Cristiano Lucarelli, allenatore del Catania, ha presentato in conferenza stampa, la partita contro la Ternana valida per la 27^ giornata di campionato. Ecco le parole del mister rossazzurro alla vigilia:

SFIDA – “Affrontiamo la Ternana nel miglior momento possibile per noi? No. La Ternana ha giocatori forti e ben allenati. Mi piace molto come squadra. Non hanno nulla da invidiare a nessuno in questo campionato. Hanno il miglior portiere della Serie C insieme a Furlan. Diffido sempre da queste pseudo crisi. Credo che domani venderanno cara la pelle. Personalmente preferisco incontrare la squadra in un momento di euforia piuttosto del contrario”. “Che Ternana troveremo? Una squadra che vorrà fare risultato. Non credo faranno la stessa partita della Coppa Italia. Noi dobbiamo cercare di vincere col giusto atteggiamento”.

ATTACCO – “Mazzarani? Non punto sulla sua voglia di riscatto. Non è un giocatore in crisi. Punto sulla sua voglia di essere protagonista. A maggior ragione ora che c’è questa situazione e deve rappresentare il punto di riferimento per i compagni più giovani. Mazzarani rappresenta un po’ quel giocatore che deve imporsi per essere decisivo ogni gara”. “Vorrei che la mia squadra diventasse tutta protagonista. Spero che la squadra arbitrale guardi bene le azioni da corner perché ad ogni gara c’è un fallo su Mbende da rigore. Non può essere penalizzato solo perché è alto due metri. Le regole sono regole”, ha detto Lucarelli.

MINA VAGANTE – “Noi non siamo i favoriti della Serie C ma possiamo essere la mina vagante. Questo potrebbe essere un piccolo vantaggio, o un grande vantaggio. Dipende dal punto di vista. Entusiasmo ritrovato con i tifosi? Non so se sia entusiasmo. Ma sicuramente abbiamo ritrovato il feeling con i tifosi. Il Massimino è sempre stato uno stadio con tanta gente anche se spesso si guardava solo al risultato. La sensazione che abbiamo noi della squadra, adesso sembra che i tifosi ci sostengano davvero in ogni caso. Ci sentiamo in simbiosi con i nostri tifosi”.