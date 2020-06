Catania, Lucarelli torchia la squadra con mascherina rossazzurra da spettacolo

Allenamenti individuali appena conclusi a Torre del Grifo. Quarta giornata di lavoro per i calciatori del Catania che agli ordini del tecnico Cristiano Lucarelli non si sono risparmiati per arrivare in una condizione accettabile al debutto nei playoff. In base al protocollo sanitario che regola l’attività, i rossazzurri si sono sottoposti oggi al secondo tampone. Da segnalare infine le belle le mascherine rossazzurre con il logo del club storico datato 1946 con la matricola 11700, quella che i tifosi amano.