Catania, Lucarelli: “Una scelta coraggiosa venire qui e molti mi hanno detto di non accettare”

Intercettato dai giornalisti all’uscita dall’aeroporto, Cristiano Lucarelli prima di recarsi a Torre del Grifo e iniziare la seconda avventura al Catania, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “La situazione è complicata ma con il lavoro contiamo di risalire -ha affermato il tecnico del Catania -. Quando è squillato il mio telefono ed ho visto che il chiamante era Lo Monaco ho capito tutto poi ho detto sì perchè non sono riuscito mai a staccare il cordone che mi lega alla città. Non c’è stata una persona che mi ha detto di aver fatto bene ad accettare di tornare a Catania, ma mi piacciono queste sfide. Devo completare un percorso che ho iniziato un anno e mezzo fa e ci vorrà tempo. Qualche giocatore rossazzurro mi ha mandato un messaggio e non posso negarlo. Ai tifosi dico che ci sono difficoltà ma è solo un problema mentale e con il mio staff bisogna essere bravi a risollevare la squadra e ripartire”