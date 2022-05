Catania, Lugnan e Ferrarese scaricano il signor Q

Personaggi in cerca di autore

Fiumi di parole, solo fiumi di parole. Il signor Q, un imprenditore del Nord Italia (evitiamo di riportare il cognome per esteso per non fargli pubblicità come fatto con M), ha mostrato il suo vero volto. Il suo intervento in diretta tv negli scorsi giorni ha messo a nudo il personaggio, ma non ci voleva tanto. Infatti questa testata giornalistica, pur avendo saputo a metà aprile di questo tentativo di Q di tuffarsi sul Catania, non lo ha mai chiamato e mai intervistato per non fargli pubblicità e per non illudere i tifosi. Conosciamo bene le persone messe in mezzo da Q che sono due uomini di calcio seri e professionali come Luca Lugnan e il ds Claudio Ferrarese. E loro due, dopo essere stati tirati nuovamente in ballo dal signor Q in questo progetto fantomatico, secondo quanto raccolto da Itasportpress.it, hanno usato toni forti al telefono contro l'imprenditore Q avvisandolo di non nominarli più quando parlerà del Catania.