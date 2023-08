Catania, lunedì 21 la presentazione della campagna abbonamenti

Non sarà venerdì 18 come emerso in un primo momento la presentazione della campagna abbonamenti del Catania. L'evento si svolgerà lunedì 21 agosto. Questa la nota della società di Rosario Pelligra. Lunedì 21 agosto alle ore 11.30, presso l’area congressuale del President Park Hotel ad Aci Castello, Catania Football Club presenterà ufficialmente alla stampa la Campagna Abbonamenti 2023/24. La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale Catania FC.