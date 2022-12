Catania, ma che combini? Il Santa Maria Cilento affonda la capolista

Il Santa Maria Cilento ha interrotto la lunga serie di risultati positivi del Catania in questo precampionato. La squadra campana ha battuto per 2-1 il Catania che è caduto nell’ultimo match del 2022. Una partita sicuramente deludente per la capolista che è entrata in campo con un atteggiamento quasi attendista. Squadra svogliata e il martellamento dei padroni di casa è stato premiato nel primo tempo con il gol di Bonanno al 36’. Tre minuti dopo il Catania ha riequilibrato il match con la rete di Palermo che ha chiuso il primo tempo. Catania di Ferraro con il 4-2-3-1 senza Lodi e Jefferson. Poca cattiveria dei rossazzurri nel primo tempo e Giovinco è rimasto fuori dalla manovra risultando evanescente. Catania che ha spinto anche poco anche se qualche occasione l'ha fallita per troppa presunzione. Nella ripresa il canovaccio non è cambiato. Etnei che hanno cercato la via del gol ma non giocando bene. Il Santa Maria Cilento al minuto 77 ha segnato il 2-1 con lo “squalo” Tindara. Finale convulso ma il risultato non è cambiato. Catania ha perso e forse l’assenza dei tifosi si è notata. La sconfitta non pregiudica nulla in classifica visto che il distacco è sempre ampio sulle seconde Locri e Lamezia adesso a - 10. Certo che questo ko farà finire sulla graticola il tecnico Giovanni Ferraro che molti criticano per non aver dato alla squadra etnea un gioco all'altezza del blasone e delle aspettativa visto che l'organico è assolutamente di categoria superiore.