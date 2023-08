Catania, Maffei: “Un onore essere qui. Ecco perché dicono che sono già un veterano”

"Momento importante per la mia carriera col professionismo? Per me è un onore e un piacere essere un nuovo giocatore del Catania. Ho avuto molte richieste a fine anno per andare a giocare nel calcio professionismo in Serie C ma appena ho ricevuto la chiamata del Catania non ci ho pensato due volte, sia per il senso di appartenza dei tifosi sia per la maglia e la storia che parla da sé. Ma anche perché è un momento importante per la mia carriera e fare il primo anno da professionista qua è molto importante".