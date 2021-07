Catania, Maita non rientra nei piani del club etneo

Il centrocampista è stato accostato al Catania, ma le voci non trovano conferme

Presenza fissa del Bari in questa stagione, sia con il tecnico Gaetano Auteri che con Massimo Carrera, Mattia Maita (26) vuole rimanere in biancorosso a lungo, come ha confermato recentemente il suo agente, Maurizio De Rosa, ai microfoni di TuttoBari.com: "Ha disputato un'ottima stagione, anche se per una promozione a pieni voti bisognava ottenere la Serie B diretta, ma purtroppo la Ternana ha fatto un campionato a parte. Mattia ha firmato un triennale col Bari e resterà in Puglia". Maita ha un contratto in scadenza giugno 2024 con un ingaggio di 160 mila euro. Qualcuno ha scritto che si è fatto sotto il Catania per il centrocampista ma si cancellano da sole le voci visto che in questo momento il club etneo non può pagare uno stipendio così importante. Una indiscrezione che non trova fondamento sia a Catania che a Bari dove il ds Ciro Polito a Itasportpress.it ha ammesso che Maita non lo cederanno a nessuno. La strategia del mercato rossazzurro in questo momento è delineata con la riduzione del monte ingaggi. Potranno arrivare giocatori svincolati o in prestito ma con ingaggi bassi.