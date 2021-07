Catania, maltesi (per ora) rinunciano e Pogliese avvia nuove consultazioni

La difficile situazione debitoria del Catania necessità di una svolta immediata

Da ieri, giorno di rinuncia, almeno per ora, del gruppo maltese a rilevare parte delle quote azionarie del Calcio Catania, è iniziato un nuovo giro di consultazioni per convincere qualche imprenditore locale a entrare nella squadra della Sigi . Torre del Grifo come il Quirinale insomma con il sindaco di Catania Salvo Pogliese nel ruolo del presidente della Repubblica che parla direttamente con gli imprenditori locali per cercare di convincerli a aprire il portafoglio e aiutare il Calcio Catania. Ma alla fine sono sempre gli stessi, ovvero gli imprenditori locali del primo giro, quelli di qualche mese fa che hanno già detto no.

GOVERNO DEL PALLONE - Non sarà facile formare il nuovo Governo del pallone rossoazzurro. La crisi economica è piuttosto seria e anche un eventuale intervento tampone con 500 mila euro o anche il doppio, non risolverebbe la questione. Per portare avanti il progetto campionato, allestire una squadra in grado di lottare per i playoff e pagare i fornitori (circa 8 milioni) servono circa 15 milioni. Purtroppo i soldi degli sponsor della stagione 2021/22 sono andati via per pagare l’iscrizione. Non bastano alla Sigi neanche le eventuali entrate dalla vendita degli abbonamenti che potrebbero far arrivare nelle casse del Catania 500 mila euro. Parlare di mercato adesso è impossibile.