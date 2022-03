Catania, Mancini a ISP: “Mandata pec e pagata cauzione. Voglio salvare il club”

Mancini ai microfoni di Itasportpress.it spiega cosa è successo

E' andata deserta la seconda asta fallimentare per il ramo d'azienda del Calcio Catania che non è stato attribuito a un pretendente. Si attendeva l'offerta dell'imprenditore romano Benedetto Mancini che nelle scorse ore aveva iscritto alla Camera di Commercio una società con tanto di logo e organigramma, immettendo un capitale sociale di 10 mila euro e non i 500 mila euro pretesi dal regolamento del bando. Un finale che molti si attendevano da Mancini. Ma l'ex presidente del Latina ritiene che vi sia stato un disguido tecnico perchè aveva fatto tutto come previsto dal regolamento. Lo spiega ai microfoni di Itasportpress.it.

Mancini, ma cosa ha combinato? Così ha dato ragione ai suoi detrattori...

Il plico con l'offerta che abbiamo mandato alle 11.56 è rimasto sul sito astegiudiziare.it e non si è trasformato in pec. Io ho la ricevuta di ritorno anche se in effetti l'offerta non è mai stata girata al Ministero della Giustizia. Adesso stiamo seguendo la questione con il Tribunale per trovare una soluzione.

Ma la cauzione non c'è...

Non è così. Ho fatto il bonifico stamattina dalla banca JP Morgan. Tutto come prevedeva il bando, ovvero 125 mila euro. Se la cauzione non la vedono al Tribunale è un problema delle banche, non certamente mio.

Ma lei ha veramente la volontà di prendere il Catania?

La volontà di prendere il Catania c'è, eccome, non sono venuto per gettare 125 mila euro della cauzione o per fare beneficienza.

Ci spiega allora come mai la società "Fc Catania 1946 Srl" ha un capitale sociale di 10 mila euro?

C'è già una delibera di aumento a un milione di euro. Io voglio salvare il Catania visto che sono stato l'unico a presentare l'offerta. C'è stato un disguido tecnico e sono stato sorpreso.

L'affiliazione l'ha avuta dalla Figc?

Si con numero della matricola 954466. Eravamo tranquilli e sereni ma ci è arrivata questa mazzata dal Tribunale. Io ci credo ancora e stiamo lavorando da una settimana per prendere il Catania. Adesso speriamo di trovare una soluzione col Tribunale e mi batterò per fare in modo che l'avventura col Catania inizi con me in questo campionato. Io voglio il club e lo voglio portare ai playoff. Non ho mai pensato di prendere il Catania in Serie D".