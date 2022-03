Catania, Mancini a ISP: “Vi spiego il mio progetto e chi ne farà parte. Sigi resta fuori”

L'imprenditore romano si presenterà all'asta giorno 4 marzo per rilevare il Catania

Redazione ITASportPress

Il futuro del Catania resta ancora un'incognita a poche ore dalla seconda asta fallimentare del 4 marzo. Finora l'unico potenziale acquirente uscito allo scoperto è Benedetto Mancini. L'imprenditore romano ha spiegato ai microfoni di Itasportpress.it qual è il suo progetto per rilanciare il Catania qualora dovesse aggiudicarsi il club all'asta.

Mancini, ha dichiarato che si presenterà all'asta del 4 marzo, ma lei sa benissimo che ottenere l'affiliazione dalla FIGC è condizione essenziale per partecipare al bando. Ci può far sapere il numero di matricola federale della nuova società?

No mi dispiace ancora non ce l'ho ma dovrei averlo domani visto che ho provveduto a perfezionare la pratica.

Ha dichiarato che i parametri richiesti dalla FIGC sono gli stessi del 2017 ma guardi che non è così. La norma è cambiata almeno cinque volte e l'ultima lo scorso anno ad aprile 2021. Gli acquirenti non devono: essere stati soci o aver ricoperto, nella stagione in corso alla data della acquisizione e nelle cinque precedenti, la carica di amministratore e/o di dirigente, in società professionistiche destinatarie di provvedimenti di fallimento, di decadenza e/o revoca della affiliazione, di non ammissione al campionato di competenza, di esclusione dal campionato di competenza, assunti entro l’anno dalla perdita della qualità di socio o della carica di amministratore e/o dirigente; aver effettuato acquisizioni e poi cessioni di cui al comma 1, nel corso della medesima stagione sportiva o nel corso di due stagioni sportive consecutive, nel periodo compreso tra la stagione sportiva in cui è intervenuta l’acquisizione e le cinque precedenti. Mancini, lei rientra in questa casistica?

Conosco bene come funzionano i meccanismi federali perchè sono stato presidente di un club di Serie B. In Italia girano personaggi falliti e io non lo sono. La federazione non mi ha inibito.

Catania merita un progetto importante, lei ne è consapevole?

Assolutamente sì, se vinco l’asta avvierò un progetto serio per tutta la Catania sportiva.

Mai i tifosi sono titubanti...

Li capisco sono bombardati da false informazioni che circolano sul web. C'è stata una vera manipolazione della comunicazione e io sono parte offesa e sono stato truffato in merito alla vicenda Latina. A Palermo non ho mai fatto nulla per la società rosanero.

Ma c'è la storia di una fideiussione dalla Bulgaria...

Guardi la fideiussione non è mai stata depositata e la società bulgara non ne sapeva nulla. Io ho accompagnato successivamente alcuni dirigenti del Palermo dai carabinieri a Roma per presentare una denuncia nei confronti di un broker che li avevi truffati.

Torniamo al progetto Catania, ci spieghi meglio le sue idee...

Vorrei coinvolgere tutta la città e avere un bel settore giovanile. Ho delle persone di fiducia che mi seguono. A Latina ho portato un caro amico che è l'ex calciatore della Roma, Giuseppe Giannini che si occupava del settore giovanile. Catania deve tirare fuori talenti, almeno 6 giocatori della prima squadra devono essere di nostra proprietà, solo così il progetto sarà vincente. Mi hanno chiamato tanti amici e hanno manifestato il desiderio di venire a Catania. Mi piacerebbe coinvolgere anche un ex calciatore del Catania che ha giocato in serie A come Mascara o Baiocco e creare qualcosa che sia sentito dai catanesi.

Sarà da solo o con qualcuno della Sigi?

Nessuno della Sigi farà parte del mio progetto e della mia nuova società dove ci sarò io e i miei figli. Alcuni esponenti della Sigi li conosco dal mese di ottobre scorso quando cercavano un investitore che potesse affiancarli. Il vero proprietario del Catania è il tifoso. Sogno la Serie A ed essendo io di fede romanista sarei felice di sfidare la Roma nel massimo campionato. Ci vorrà del tempo, ma dipende dall'organizzazione. Ci vogliono due anni per creare una struttura seria. Intanto puntiamo alla B. Datemi il tempo di lavorare e i risultati arriveranno.