Catania, Mancini conferma presenza domani per il rogito

Domani Mancini dovrebbe firmare il rogito e prendersi il Catania

Domani sarà una giornata importante per il futuro del Catania. Alle 18 è stata confermata la presenza di Benedetto Mancini dal notaio per la firma del rogito che sancirà il passaggio di consegne dai curatori all'imprenditore romano. Il proprietario della Fc Catania 1946 oggi non è stato in città ma dovrebbe arrivare domani mattina e poi nel primo pomeriggio si recherà dal notaio per firmare l'atto e rilevare il ramo d'azienda industriale. Oggi, secondo quanto raccolto da Itasportpress.it, è arrivato a Torre del Grifo un rappresentante di Mancini che è rimasto tutto il giorno nella sede del Catania in via Magenta dove ha visionato tutta una serie di documenti. Se rogito sarà poi Mancini dovrà presentare le fideiussioni alla Figc e pagare gli stipendi fino al 30 giugno. Ma un passo alla volta, domani tocca a Mancini fare un passo avanti e non giocare sui sentimenti dei tifosi che chiedono certezze.