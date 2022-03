Catania, Mancini: “Farò un progetto trasparente per tutelare il club”

Il futuro proprietario del club etneo si è presentato in conferenza stampa

Conferenza stampa dell'imprenditore Benedetto Mancini futuro nuovo proprietario del Catania. "Non ho fretta e attendo la decisione ufficiale del Tribunale, ma ho fatto tutte le cose che chiedeva il bando e adesso aspetto con serenità la decisione che sarà sicuramente a tutela del FC Catania 1946. Non ci sarà mai una decisione contro il club e sarà un progetto trasparente per tutelare un patrimonio del club fondato nel 1946. Farò un business sano anche per il territorio. Se stasera si gioca la partita col Campobasso è grazie a me. Il prossimo anno punteremo alla Serie B con il dg Perinetti".