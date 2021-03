Kalifa Manneh è stato convocato dal selezionatore del Gambia, Tom Sainfiet, in vista delle gare decisive per l’accesso alla fase finale della Coppa d’Africa: gli “Scorpioni” scenderanno in campo giovedì 25 marzo tra le mura amiche, sfidando l’Angola, e lunedì 29 a Kinshasa per affrontare la nazionale della Repubblica Democratica del Congo. L’attaccante rossazzurro rientrerà in sede mercoledì 31 marzo. Scontato che contro la Cavese non ci sarà.