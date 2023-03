Catania, Maran: “In questa squadra c’è uno che non ha mai mollato e che non mollerà”

Il Catania ha già ottenuto la promozione aritmetica in Serie C e gli elogi per la squadra del presidente Rosario Pelligra arrivano da tutti gli ex calciatori e allenatori. Ai microfoni di TuttoC.com, ha parlato Rolando Maran che è il tecnico entrato nella storia del club etnei per aver ottenuto il record di punti in massima serie."Sono veramente felice per questa promozione, torna tra i professionisti una piazza alla quale sono affezionato per molti motivi e spero sia solo la prima tappa di questa scalata. Un campionato stradominato e vinto di slancio con grande merito di tutti. Da chi ha costruito la squadra da chi l'ha guidata e dai giocatori che hanno dato una grande gioia ad una piazza incredibile che a me ha dato tanto".