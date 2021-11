Catania, Marchese a ISP: “Messa in mora segnale forte. Moro per andare in grande club deve…”

L'ex difensore del Catania ha risposto ai microfoni di Itasportpress

Come giudica la messa in mora da parte dei calciatori dello scorso mese?

“Per me molti giocatori, tra cui alcuni miei ex compagni di squadra, hanno voluto dare un segnale forte all’interno e all’esterno. Giustamente loro giocano e sudano per la maglia e pretendono di essere pagati. Non è la prima volta che assistiamo a scenari simili nel calcio italiano”.