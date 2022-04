Catania, Marchese ha risposto a 4 domande su fallimento, futuro e Moro

L'ex difensore del Catania ha parlato a Itasportpress

“No, il calcio italiano è in lutto. Lo dico senza mezzi termini. Una domenica senza Catania, è una domenica senza calcio. Parla la storia del club. E’ innegabile”.

Cosa si sente di auspicare in ottica futura?

“Io spero che il Catania risorga dalle ceneri. Come fa a non esistere più, calcisticamente? Deve arrivare qualcuno e deve, prima ancora che stanziare fondi, mettere al centro del progetto il suo cuore. I tifosi del Catania non meritano più di soffrire”.