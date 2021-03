Catania, Marchese: “Successo a Bari è per Stefania Sberna”

L’ex difensore del Catania Giovanni Marchese, tecnico attualmente della Primavera del club etneo, affida al sito ufficiale le sue sensazioni dopo il successo della Primavera rossazzurra a Bari: “Dedico la vittoria alla nostra Stefania Sberna, porterò con me il ricordo di una persona splendida che rimarrà per sempre nella storia del Catania. La gara di oggi è stata bene interpretata e i ragazzi hanno dato una risposta importante sotto l’aspetto dell’approccio, tanto da portarsi in vantaggio immediatamente. Complessivamente la prestazione è positiva ma non sono del tutto soddisfatto, perché non abbiamo ancora eliminato amnesie e sbavature. Bravi in particolare gli attaccanti, che hanno sfruttato le occasioni: per Russo è la prima doppietta, Di Stefano e Aquino hanno ritrovato confidenza con la rete. Complimenti anche al Bari, che al di là dell’età media molto bassa è una buona squadra, ben guidata da Doudou”.